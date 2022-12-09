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Волонтеры "Единой России" передали гуманитарную помощь бездомным запорожцам

Волонтеры "Единой России" передали гуманитарную помощь бездомным запорожцам

8 декабря наборы с продуктами питания и средствами личной гигиены были доставлены в отделение учета и реинтеграции лиц без определенного места жительства мелитопольского "Комплексного центра соцобслуживания населения", сообщил телеграм-канал "ЗаTV".

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