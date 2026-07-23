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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ахмат» войдет в топ‑5 в этом сезоне. Команда на правильном пути». Швец о грозненцах

Бывший хавбек «Ахмата» Антон Швец оценил перспективы грозненского клуба в предстоящем сезоне «Альфа-Банк» РПЛ.

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