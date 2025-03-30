Премьер Британии обсудил с Трампом встречу «коалиции желающих» по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом, в ходе которого рассказал ему об обсуждениях на встрече «коалиции желающих» по Украине.
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