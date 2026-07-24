Дворкович исключил участие в выборах президента FIDE из-за рисков для организации

Аркадий Дворкович, приостановивший исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за включения в санкционный список Евросоюза, исключил возможность своего участия в предстоящих в сентябре выборах главы организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии