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Дворкович исключил участие в выборах президента FIDE из-за рисков для организации

Дворкович исключил участие в выборах президента FIDE из-за рисков для организации

Аркадий Дворкович, приостановивший исполнение полномочий президента Международной шахматной федерации (FIDE) из-за включения в санкционный список Евросоюза, исключил возможность своего участия в предстоящих в сентябре выборах главы организации.

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