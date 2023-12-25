Евгений Сатановский: В глазах Эрдогана — весь мир его

Аналитик оценил планы турецкого лидера вновь стать посредником между Москвой и Киевом Павел Еськов На фото: президент Турции Тайип Эрдоган (Фото: Сергей Карпухин/ТАСС) Материал комментируют: Евгений Сатановский Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, вероятно, в ходе его предстоящей в начале 2024 года встречи с российским коллегой Владимиром Путиным намерен ему предложить возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Анкары.