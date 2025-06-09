🚒 Лесной пожар под Бахчисараем полностью потушили Площадь пожара в районе горы Бурун-Кая составила 0,5 гектара, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚒 Лесной пожар под Бахчисараем полностью потушили Площадь пожара в районе горы Бурун-Кая составила 0,5 гектара, сообщили в ГУ МЧС России по Крыму.