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Алла Пугачева рассказала о сложном переломе и долгом восстановлении

Алла Пугачева рассказала о сложном переломе и долгом восстановлении

Певица Алла Пугачева в последнее время появляется на публике с тростью. Во время музыкального фестиваля в Юрмале артистка призналась, что несколько месяцев назад получила серьезную травму, из-за которой ей пришлось пройти длительное восстановление, пишет Super.

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