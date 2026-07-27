Алла Пугачева рассказала о сложном переломе и долгом восстановлении

Певица Алла Пугачева в последнее время появляется на публике с тростью. Во время музыкального фестиваля в Юрмале артистка призналась, что несколько месяцев назад получила серьезную травму, из-за которой ей пришлось пройти длительное восстановление, пишет Super.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии