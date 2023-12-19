«Умоляй о мире»: в Сети высмеяли заявление Зеленского о санкциях

Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о принятии нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего запрет на импорт российских алмазов.
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