Русская весна
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Русская весна

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  • Гарий Щерба
    ЛЮКСОВЫЙ  артист и  вообще  МОЛОТОК ЧУВАК 👍👍👍...!!!В Ивана Охлобысти...
  • лина любимцева
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«Умоляй о мире»: в Сети высмеяли заявление Зеленского о санкциях

«Умоляй о мире»: в Сети высмеяли заявление Зеленского о санкциях

Пользователи соцсети Х обрушились на президента Украины Владимира Зеленского после его слов о принятии нового пакета санкций Евросоюза против России, предусматривающего запрет на импорт российских алмазов.

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