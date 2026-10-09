Чем грозит России обмеление Каспия и почему Путин поднял эту тему

Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года и готова делиться результатами со всеми соседями, сообщил Владимир Путин на Каспийском экологическом саммите в Туркмении, призвав коллег присоединиться к созданию цифрового двойника водоема для анализа ситуации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- В ход пошла тяжел...
- С 1 марта в Росси...
- СЗ В Приморье упали ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым