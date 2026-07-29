Поздравляем с прекрасной датой, с юбилеем милейшую и очаровательнейшую Коваленко Елену Геннадьевну! Ты — наше сердце, наш уют, наша опора.
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Поздравляем с прекрасной датой, с юбилеем милейшую и очаровательнейшую Коваленко Елену Геннадьевну! Ты — наше сердце, наш уют, наша опора.
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