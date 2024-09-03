Работающий фонарь упал в царь-лужу на остановке «Медцентр» в Новосибирске

Огромная лужа на КСМ в Новосибирске давно стала местной достопримечательностью. Фото искусственного водоема в Первомайском районе опубликованы во многих пабликах, информация о нем есть у чиновников и в прокуратуре.
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