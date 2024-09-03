Вечерний Новоси...
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Вечерний Новосибирск

91 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ruslava Митькина
    Поставьте остановку на конечной 28 автобуса "Северная корона", как  запустили маршрут , пассажиров в любую погоду выс...Сто пятьдесят нов...
  • Дмитрий Гурин
    Ну так коллективный иск в суд на эти компании и пусть за головы хватаются. Только вот будут вякать на появление новой...В два раза выросл...
  • Виктор Чемисов
    Бывают и девяностолетние водители адекватнее пятидесятилетних.83-летний пенсион...

Работающий фонарь упал в царь-лужу на остановке «Медцентр» в Новосибирске

Работающий фонарь упал в царь-лужу на остановке «Медцентр» в Новосибирске

Огромная лужа на КСМ в Новосибирске давно стала местной достопримечательностью. Фото искусственного водоема в Первомайском районе опубликованы во многих пабликах, информация о нем есть у чиновников и в прокуратуре.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх