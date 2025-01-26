Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал напряженной ситуацию, которая складывается на границе страны с Украиной, однако подчеркнул, что она не становится чрезвычайной.
Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной
Комментарии
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Т
Тамара
Белорусия, родная наша соседушка, любимая, держись!!! Мы поможем, как можем, только как можем!!! Ты же знаешь, у нас ещё сложнее. Но МЫ должны быть ЕДИНЫ!!!🙏🙏🙏
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17 час.
Анатолий ashkourin
Батька,в отличии от Путина,с хохлами в поддавки воевать не будет.Белорусские чиновники и МО на войне воровать не будут и не смогут Батька вмиг голову открутит и не будет годами вести следствие над предателями Родины,давая им возможность удрать на Запад,а потом обьявлять в розыск.
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17 час.
ХА
Харченко Александр
Ну ты и завернул
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7 час.
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