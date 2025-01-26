Лукашенко назвал ситуацию на границе с Украиной напряженной

Белорусия, родная наша соседушка, любимая, держись!!! Мы поможем, как можем, только как можем!!! Ты же знаешь, у нас ещё сложнее. Но МЫ должны быть ЕДИНЫ!!!🙏🙏🙏

Анатолий ashkourin

Батька,в отличии от Путина,с хохлами в поддавки воевать не будет.Белорусские чиновники и МО на войне воровать не будут и не смогут Батька вмиг голову открутит и не будет годами вести следствие над предателями Родины,давая им возможность удрать на Запад,а потом обьявлять в розыск.