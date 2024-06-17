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FT: США открывают нефтяные хранилища для снижения инфляции

FT: США открывают нефтяные хранилища для снижения инфляции

Рост цен на бензин в США с 2021 года составил около 50%. Газета The Financial Times пишет, что это непосредственно связано с деятельностью нынешней демократической администрации и антироссийскими санкциями.

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