ЦСМ Татарстана отметил Всемирный день стандартов

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан» Ежегодно 14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов, выражая благодарность усилиям десяткам тысяч экспертов и специалистов, живущих на разных континентах и посвящающих себя работе, связанной с созданием единых стандартов.
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