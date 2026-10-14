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Татар-информ

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ЦСМ Татарстана отметил Всемирный день стандартов

ЦСМ Татарстана отметил Всемирный день стандартов

Фото пресс-службы ФБУ «ЦСМ Татарстан» Ежегодно 14 октября мировая общественность отмечает Всемирный день стандартов, выражая благодарность усилиям десяткам тысяч экспертов и специалистов, живущих на разных континентах и посвящающих себя работе, связанной с созданием единых стандартов.

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