Врач Евсикова: риск развития отита выше при купании в загрязнённых водоёмах

После купания или ныряния в наружном слуховом проходе может задерживаться вода. Длительное воздействие влаги вызывает мацерацию — переувлажнение кожи уха, что нарушает её защитные свойства, а также может влиять на состав микрофлоры слухового прохода.
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