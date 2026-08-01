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Врач Евсикова: риск развития отита выше при купании в загрязнённых водоёмах

Врач Евсикова: риск развития отита выше при купании в загрязнённых водоёмах

После купания или ныряния в наружном слуховом проходе может задерживаться вода. Длительное воздействие влаги вызывает мацерацию — переувлажнение кожи уха, что нарушает её защитные свойства, а также может влиять на состав микрофлоры слухового прохода.

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