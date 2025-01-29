РБК: в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появился документ с гостайной

В уголовном деле в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 млн рублей при продаже паромов для Керченской переправы появился содержащий государственную тайну документ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии