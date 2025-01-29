РБК: в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появился документ с гостайной

СК

Степан Капуста

Коррупцию и должностное воровство, убежден, можно значительно сократить, введя в соответствующую статью УК РФ дополнение о том, что использование должностных полномочий для хищения (взятки) является (кратно) отягчающим вину обстоятельством и карается не только сроком, но и конфискацией имущества. Не это ли предлагает Бастрыкин?