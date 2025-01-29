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РБК: в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появился документ с гостайной

РБК: в деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова появился документ с гостайной

В уголовном деле в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова о растрате более 200 млн рублей при продаже паромов для Керченской переправы появился содержащий государственную тайну документ.

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Комментарии
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СК
Степан Капуста
Коррупцию и должностное воровство, убежден, можно значительно сократить, введя в соответствующую статью УК РФ дополнение о том, что использование должностных полномочий для хищения (взятки)  является (кратно) отягчающим вину обстоятельством и карается не только сроком, но и конфискацией имущества. Не это ли предлагает Бастрыкин?
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