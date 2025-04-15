Врач назвал самые опасные для организма сочетания с алкоголем Смесь алкоголя с различными продуктами может оказать крайне токсичное воздействие на организм, особенно если спирт соединяется с запрещенными веществами, сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.