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Стивен Эй Смит – Джа Морэнту: «Задумайся на секунду и спроси себя: «Это действительно стоит того?»

Известный спортивный эксперт Стивен Эй Смит обратился к звездному разыгрывающему «Мемфиса» Джа Морэнту.

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