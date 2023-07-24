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ВСУ ночью обстреляли Киевский и Куйбышевский районы Донецка

Вооруженные силы Украины ночью на 23 июля обстреляли территорию Киевского и Куйбышевского районов Донецка, выпустив десять снарядов калибра 155 миллиметров.

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