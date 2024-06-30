Отец умершей от рака певицы Жанны Фриске не может погасить в душе ненависть к ее бывшему избраннику Дмитрию Шепелеву, который теперь растит их общего сына Платона.
«Курдюк, набитый жиром»: как Дмитрий Шепелев называл тяжелобольную Фриске
Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Всегда был для меня неприятным типом! Даже не знаю почему, ведь живём мы в разных мирах! Но и сейчас передачу с его участием и животными смотреть не могу!!! А мальчик очень похож на маму! И я думаю, что ребенок не будет общаться с родственниками, так как он в мозги Платону давно вложил свою ненавесть к ним! Хотя с собранными деньгами и родители Фриске показали себя не с хорошей стороны!
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