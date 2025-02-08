Осталось недолго: в НАСА назвали год, когда Земля может столкнуться с астероидом

Вероятность, что астероид 2024 YR4 столкнется в 2032 году с Землей, достигла 2,3%. Об этом рассказали на официальном портале Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
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