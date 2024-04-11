Женщина вышла встречать курьера, но вместо человека увидела на пороге крокодила длиной в 4 метра

Вечером во вторник, 9 апреля, Мэри Холленбек спокойно ждала курьера с пиццей. Услышав стук в дверь женщина быстро спустилась вниз и едва успела остановиться: прямо на пороге, уже в пределах дома, вместо курьера она увидела четырехметрового крокодила.