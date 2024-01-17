Акционеры казахстанского финтех Kaspi могут привлечь в рамках IPO в США $900 млн

Казахстанский финтех и онлайн-банк Kaspi объявил о начале road show в рамках первичного предложения (IPO) американских депозитарных акций (ADS, каждая бумага равна одной обыкновенной акции компании) на американской бирже Nasdaq и предварительных параметрах этого IPO.
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