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Новак: смягчения ограничений на экспорт дизеля не планируется

Новак: смягчения ограничений на экспорт дизеля не планируется

Новак: смягчения ограничений на экспорт дизеля не планируется Наталья МарковаРост цен и сообщения о нехватке топлива привел к введению Россией запрета на вывоз определенных видов горючего в сентябре.

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