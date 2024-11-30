Фото: Gennadii Khameliyanin/Globallookpress Володин обвинил главу Минтруда в привлечении на работу мигрантов вместо граждан России.
Лоббист мигрантов в высших эшелонах власти: Кабанов подтвердил - "держит нас за дураков"
Комментарии
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Олег Самойлов
блядаффффф! Так ты, значит, срешься регулярно, коль опыт у тебя такой богатый есть? Да, выблядочек шалавий, ты уже с переделки выскочилО?
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5 час.
Александр Платов
Твой пример - сраться - он из поста в пост вместе с тобой и твоей вонью вонью кочует. Так что есть пример, как усираешься имеено ты, помойлов, подпиндосник вонючий.
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4 час.
Одиссей
"И чиновникам то же самое, пестовал Кирилл Кабанов." Аффтарь! Учи русский язык!! ПЕСТОВАТЬ - это учить, воспитывать. Что в ЭТОМ смысле делает Кабанов понять невозможно.
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3 час.
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