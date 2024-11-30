Лоббист мигрантов в высших эшелонах власти: Кабанов подтвердил - "держит нас за дураков"

Олег Самойлов блядаффффф! Так ты, значит, срешься регулярно, коль опыт у тебя такой богатый есть? Да, выблядочек шалавий, ты уже с переделки выскочилО?

Александр Платов Твой пример - сраться - он из поста в пост вместе с тобой и твоей вонью вонью кочует. Так что есть пример, как усираешься имеено ты, помойлов, подпиндосник вонючий.