В Татарстане выделят 30 млн рублей на адаптацию соцобъектов для инвалидов

В Татарстане проживают 282 тысячи инвалидов, из которых 18 тысяч — дети. В этом году на адаптацию социальных объектов для людей с ограниченными возможностями здоровья в республике выделено 30 миллионов рублей.
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