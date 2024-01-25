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Огонь всероссийского семейного очага доставили в первые регионы России

Огонь всероссийского семейного очага доставили в первые регионы России

Огонь всероссийского семейного очага «Сердце России», зажжённого на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в честь старта Года семьи, доставили в первые регионы страны — в Татарстан, Коми и Ямало-Ненецкий автономный округ.

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