Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • iv_danko
    Заразили Украину своей злобой и пожали урожай.Убийцу Фарион так...
  • Людмила Боченкова
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  • лина любимцева
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Более 25 человек погибли в секторе Газа после ударов ВВС Израиля

Более 25 человек погибли в секторе Газа после ударов ВВС Израиля

Авиационные удары Израиля привели к гибели свыше 25 человек. По информации катарского телеканала Al Jazeera, израильские ВВС рано утром в субботу ударили по городу Газа в одноименном палестинском анклаве.

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