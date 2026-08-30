МО: дроноводы «Запада» в ходе боевого дежурства тараном сбили коптеры ВСУ

Российские военные в ходе боевого дежурства воздушным тараном сбили вражеские коптеры на Краснолиманском направлении.
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