"Надеюсь, министр Белоусов найдёт основания": Фронтовики ждут новой волны "чисток". Среди "полководцев"

Наталия

Масштабы воровства нынешних ворюг из МО, да еще и во время боевых действий, впечатляют! По сравнению с ними проделки Сердюкова с Васильевой, и прочих фигурантов предыдущего коррупционного скандала в том же ведомстве, кажутся просто детскими шалостями.