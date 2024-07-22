Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Георгий Корнев
    Ты пишешь что Русская община присвоила себе право кого то проверять. Подскажи когда они у тебя последний раз проверял...Критикует «Русску...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Темнейший на глаз...
  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    А по существу вопроса есть что сказать, де билоид? Плохо живешь - вали в гейропу, а еще лучше в 404...там тебе самое ...Темнейший на глаз...

"Надеюсь, министр Белоусов найдёт основания": Фронтовики ждут новой волны "чисток". Среди "полководцев"

"Надеюсь, министр Белоусов найдёт основания": Фронтовики ждут новой волны "чисток". Среди "полководцев"

Фото: коллаж Царьграда. Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов настаивает на своей невиновности.

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Комментарии
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Александр Денисов
енерал &quot;боевой&quot; по боям за взятки в Арбатском ВО...
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1 час.
Наталия
Масштабы воровства нынешних ворюг из МО, да еще и во время боевых действий, впечатляют! По сравнению с ними проделки Сердюкова с Васильевой, и прочих фигурантов предыдущего коррупционного скандала в том же ведомстве, кажутся просто детскими шалостями.
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1 час.
Владимир
&quot;Фронтовики ждут новой волны &quot;чисток&quot;.&quot; С каких пор министр обороны что-то должен рядовому составу? С каких пор кадровые вопросы решаются через открытый телеграмм-канал? Ерунда какая-то.
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52 мин.

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