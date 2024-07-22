Фото: коллаж Царьграда. Экс-заместитель министра обороны Тимур Иванов настаивает на своей невиновности.
"Надеюсь, министр Белоусов найдёт основания": Фронтовики ждут новой волны "чисток". Среди "полководцев"
Комментарии
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Александр Денисов
енерал "боевой" по боям за взятки в Арбатском ВО...
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1 час.
Наталия
Масштабы воровства нынешних ворюг из МО, да еще и во время боевых действий, впечатляют! По сравнению с ними проделки Сердюкова с Васильевой, и прочих фигурантов предыдущего коррупционного скандала в том же ведомстве, кажутся просто детскими шалостями.
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1 час.
Владимир
"Фронтовики ждут новой волны "чисток"." С каких пор министр обороны что-то должен рядовому составу? С каких пор кадровые вопросы решаются через открытый телеграмм-канал? Ерунда какая-то.
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52 мин.
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