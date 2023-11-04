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Парламентская газета

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Патрушев: Запад хочет создать горячие точки по периметру границ РФ

Патрушев: Запад хочет создать горячие точки по периметру границ РФ

В планы Запада входит создание по периметру российских границ горячих точек, наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на форуме 4 ноября, сообщает РИА Новости.

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