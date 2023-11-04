Патрушев: Запад хочет создать горячие точки по периметру границ РФ

В планы Запада входит создание по периметру российских границ горячих точек, наподобие Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, выступая на форуме 4 ноября, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии