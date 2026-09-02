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В Госдуме предложили открывать вечерние группы в детсадах по просьбе родителей — Москва24

В Государственной думе Российской Федерации предложили ввести практику открытия дежурных вечерних групп в детских садах по запросу от десяти семей.

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