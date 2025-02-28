Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина

Трамп потребовал от Зеленского перестать критиковать Путина

Во время произошедшей 28 февраля встречи президента США Дональда Трампа и лидера киевского режима Владимира Зеленского глава Белого дома потребовал перестать произносить критику в адрес президента РФ Владимира Путина.

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