Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 355 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Блядинкину на его наезд надо ответить старой пословицей чуток переделанной: Если США плюнет в Китай, Китай утрется, н...Reuters: Блинкен ...
  • Дмитрий Гурин
    Может быть этих "эконедоумков" определить в туристический лагерь. куда ни будь в центральную часть России, в заброшен...Экоактивисты сели...
  • Дмитрий Гурин
    "Адвокат Абрамова Александр Добровинский отмечал, что для его клиента главное — здоровье детей." ................ а з...Певица Алсу не мо...

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявили опасность атаки беспилотников

На территории Курской области объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх