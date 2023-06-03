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"Рискованно принимать санкции, когда у тебя самая длинная сухопутная граница с РФ" — реплика Затулина, вызвавшая негододование Казахстана

"Рискованно принимать санкции, когда у тебя самая длинная сухопутная граница с РФ" — реплика Затулина, вызвавшая негододование Казахстана

9,2K прочитали Политическая позиция Казахстана становится всё более прозападной. Депутат Константин Затулин реагирует на это с закономерным возмущением, из-за чего Астана теперь создаёт ему проблемы.

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