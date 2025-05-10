🌡️🌥️🌧️🌩️Прогноз погоды 1️⃣0️⃣ мая. Кратковременные☔ дожди, местами 🌩️грозы. Ночью и утром в отдельных районах сильные 🌧️дожди, ливни.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🌡️🌥️🌧️🌩️Прогноз погоды 1️⃣0️⃣ мая. Кратковременные☔ дожди, местами 🌩️грозы. Ночью и утром в отдельных районах сильные 🌧️дожди, ливни.