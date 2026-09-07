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Мировое обозрение

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Новости СВО 8 сентября: ликвидация котла под Волчанском, штурм Доброполья и Белозёрского, ультиматум Киеву по выборам и Донбассу

Новости СВО 8 сентября: ликвидация котла под Волчанском, штурм Доброполья и Белозёрского, ультиматум Киеву по выборам и Донбассу

Армия России продолжает расширять зону контроля сразу на нескольких стратегических направлениях. Наиболее значимые события разворачиваются в приграничье: группировка «Север» ведет бои в сумских селах Уланово и Толстодубово, отодвигая противника от Курской области.

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