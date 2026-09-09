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ДумаТВ

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Морозов: новый формат «правительственных часов» позволил усилить парламентский контроль

Морозов: новый формат «правительственных часов» позволил усилить парламентский контроль

Парламентский контроль за работой Правительства в VIII созыве вышел на новый уровень благодаря изменению формата «правительственных часов», заявил глава Комитета ГД по контролю Олег Морозов в интервью «Дума ТВ».

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