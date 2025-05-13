Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами? Талибы на пути к респектабельности?Продолжим поднятую в статье Талибы – будущее Афганистана или халифы на час? тему.
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Объединят ли Москва, Кабул и Ташкент усилия в борьбе с джихадистами? Талибы на пути к респектабельности?Продолжим поднятую в статье Талибы – будущее Афганистана или халифы на час? тему.
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