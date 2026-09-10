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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Оливер Бермэн о картинговой гонке Ферстаппена против 100 пилотов: «Не думаю, что Максу нужны советы»

Пилот « Хааса » ответил на вопрос, может ли он на основе собственного опыта дать совет Максу Ферстаппену , которому предстоит принять участие в гонке против 100 пилотов на картах.

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