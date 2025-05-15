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Открыт прием заявок на участие в городском конкурсе художественных эскизов

Открыт прием заявок на участие в городском конкурсе художественных эскизов

В Москве стартовал прием заявок на участие в открытом арт-конкурсе «Московское лето», который приглашает художников, дизайнеров, иллюстраторов, студентов творческих вузов и авторов, работающих с цифровыми инструментами, представить свое видение московского лета.

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