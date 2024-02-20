«Каллас на глиняных ногах»: про «взаимный проигрыш» в Мюнхене и «шконку» в Мордовии

3 дня назад 37K прочитали Никогда такого не было, и вот опять! Так всего одной упомянутой легендарной фразой гениального Виктора Черномырдина можно оценить по полной программе нынешний мюнхенский шабаш, именуемый юбилейной, 60-й конференцией по безопасности.