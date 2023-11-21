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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Георгиев пропустил 4 шайбы от «Нэшвилла», в том числе 2 – на 60-й минуте. Поражение – 5-е в 15 играх сезона

«Колорадо» уступил «Предаторс» (3:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.  Россиянин отразил 26 бросков из 30.

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