Вкусное из свеклы — лучшие рецепты со свеклой

Рецепты с использованием свеклы вызывают либо любовь, либо ненависть. - Но с помощью правильного рецепта можно превратить любого в любителя свеклы: будь то холодный салат, горячий суп или сытное основное блюдо – этот красный корнеплод невероятно универсален.