Вкусное из свеклы — лучшие рецепты со свеклой

Рецепты с использованием свеклы вызывают либо любовь, либо ненависть. - Но с помощью правильного рецепта можно превратить любого в любителя свеклы: будь то холодный салат, горячий суп или сытное основное блюдо – этот красный корнеплод невероятно универсален.
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