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Питание и здоровье. Рецепты и советы

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Вкусное из свеклы — лучшие рецепты со свеклой

Вкусное из свеклы — лучшие рецепты со свеклой

Рецепты с использованием свеклы вызывают либо любовь, либо ненависть.  - Но с помощью правильного рецепта можно превратить любого в любителя свеклы: будь то холодный салат, горячий суп или сытное основное блюдо – этот красный корнеплод невероятно универсален.

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