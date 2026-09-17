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Аргументы и Факты

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В Бельгии стоматолога судят по делу о насилии над 25 пациентками

В Бельгии стоматолога судят по делу о насилии над 25 пациентками

Бельгийский стоматолог предстал перед судом по обвинению в насильственных действиях в отношении пациенток, которые, по версии следствия, происходили на протяжении нескольких десятилетий, передаёт KP.

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