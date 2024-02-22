Нейтральное — не обязательно скучное: как внести яркие нотки в интерьер

Если вы не знаете, какой цвет выбрать, чтобы дополнить интерьер, обратите внимание на эти два вариантаВ настоящее время эстетика «бежевого интерьера» стала трендом не только в социальных сетях, но и в повседневной жизни — от гостиной и спальни до детской комнаты.