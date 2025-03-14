Первое лунное затмение 2025 года наступит 14 марта: когда и во сколько смотреть Ирэн ОрлонскаяПервое лунное затмение в 2025 году состоится 14 марта, но не все части России смогут насладиться этим зрелищем.
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