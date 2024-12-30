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Картина дня. Финансы

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ЕК и Польша готовят санкции против российского газа и атома

ЕК и Польша готовят санкции против российского газа и атома

Польша, которая с 1 января станет на полгода председателем Совета ЕС, и новая Еврокомиссия Урсулы фон дер Ляйен намерены форсированными темпами разработать новые санкции против российского газа, атомных технологий и ядерного топлива, что позволит закупать больше сжиженного природного газа (СПГ) у США, сообщает ТАСС со ссылкой на европейское издание американской газеты Politico.

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