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«Титаны», 2-й выпуск: блогеры и модели на «Смешанном висе» не уступают олимпийцам

«Титаны», 2-й выпуск: блогеры и модели на «Смешанном висе» не уступают олимпийцам

Во втором выпуске четвертого сезона шоу «Титаны» на ТНТ участникам досталось испытание «Смешанный вис»: удержаться на высоте, цепляясь руками за кольца, а ногами — за деревянные упоры.

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