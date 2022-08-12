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Умер 14-летний хоккеист школы СКА Всеволод Малков. Шайба попала ему в область сердца на тренировке

Умер 14-летний хоккеист системы СКА Всеволод Малков, шайба попала ему в область сердца. «11 августа произошла страшная трагедия для всей хоккейной семьи – в результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 года рождения, скончался юный хоккеист Всеволод Малков.

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