Умер 14-летний хоккеист школы СКА Всеволод Малков. Шайба попала ему в область сердца на тренировке

Умер 14-летний хоккеист системы СКА Всеволод Малков, шайба попала ему в область сердца. «11 августа произошла страшная трагедия для всей хоккейной семьи – в результате несчастного случая, произошедшего на тренировке команды школы СКА 2008 года рождения, скончался юный хоккеист Всеволод Малков.
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